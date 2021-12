Calciomercato Napoli – Sky: “Manolas verso la cessione, ecco chi piace a Giuntoli. Belotti…”

Il Napoli a gennaio farà qualche movimento di calciomercato, sia in entrata che in uscita: Manolas verso l’addio, piacciono Izzo e Belotti. Le ultime novità di calciomercato vengono rilanciate da Luca Marchetti che a Radio Marte dice: “Se il Napoli decide di prendere qualcuno, ovviamente potrà pensare di fare qualche cessione”. Si parla di un addio più che probabile di Manolas con Izzo pronto a sostituirlo: “Izzo è sul mercato, non so se piace a Giuntoli o Spalletti, il Torino poi di solito alza il prezzo. Non ne ho sentito parlare in ottica Napoli ma ritengo che Manolas sia un probabile partente e che il Napoli debba andare a prendere un centrale con alto rendimento“.

Per il futuro si parla anche di un interessamento del Napoli per Belotti, ecco quanto fa sapere Marchetti di Sky: “Per gennaio credo che non ce ne sia bisogno. A giugno penso dipenda dai movimenti in quella zona. Per ora ha sotto contratto Mertens (con eventuale opzione di rinnovo), Osimhen e Petagna. Aggiungere un altro numero 9…“.

Il Napoli sta facendo un ragionamento proprio su Mertens. Il calciatore ha 34 anni e sta segnando di nuovo con estrema regolarità. De Laurentiis può pensare di rinnovare il contratto a Mertens, ma a cifre da ridefinire, quindi al ribasso rispetto all’opzione che il Napoli ha attualmente. Il giocatore belga vuole restare a Napoli e lo ha detto più volte, quindi molto dipenderà da come concluderà il campionato e da se riusciranno a trovare l’intesa. Intanto il Napoli prova a fare anche qualche altra operazione di mercato per gennaio. Il nome più insistente di oggi è quello di Nandez del Cagliari. Mentre in uscita da Toronto sono sicuri del trasferimento di Insigne in Mls.