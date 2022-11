Calciomercato Napoli: Cragno come nuovo Meret

Il Napoli pensa a Cragno come nuovo Meret, il portiere non sta giocando al Monza ed entra nel mirino di Cristiano Giuntoli.

La società azzurra potrebbe decidere di intervenire sul mercato dei portieri a gennaio, visto che Sirigu dal punto di vista fisico non sta dando grandissima sicurezza. Il portiere ex Torino nelle ultime settimane è stato sempre infortunato. Ecco perché c’è chi fa scattare l’allarme portieri casa Napoli, perché semmai si dovesse infortunare Meret con Sirigu non al top bisognerebbe puntare su Marfella o Idasiak.

Dunque non è escluso che si possa pensare ad un portiere in casa azzurra. Il nome di Alessio Cragno per il Napoli non è una novità, ma può diventare appetibile come secondo portiere, qualora i problemi di Sirigu dovessero continuare. Il giocatore ex Cagliari non sta giocando a Monza e quindi potrebbe decidere di tentare la via della Campania per rilanciarsi, anche se in azzurro avrebbe Meret come baluardo da superare. Ma la squadra di Spalletti ha una stagione lunga e tortuosa, quindi non è esclusa qualche presenza.

Ecco quanto scrive Cronache di Napoli: “L’attenzione casca sugli azzurri in scadenza nel 2024 e il ds Giuntoli si sta muovendo per i rinnovi di Zielinsky e Lozano. Sirigu sempre infortunato, fa pensare il Napoli a Cragno del Monza. Inoltre sono stati avviati i discorsi con l’Udinese per Samardzic“.