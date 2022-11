Simone Pafundi, il genio dell’Udinese che vuole De Laurentiis

Il Napoli ha messo nel mirino Simone Pafundi, giocatore di 16 anni dell’Udinese che ha origini napoletane ed ha esordito in Nazionale.

In estate si è parlato molto di Pafundi in ottica azzurra, segnale che un tentativo il Napoli lo vorrebbe fare. Ma per ora l’Udinese frena, sa di avere tra le mani un giocatore con i fiocchi. Uno in grado di convincere Roberto Mancini a farlo esordire durante un’amichevole a soli 16 anni. Insomma una rondine non fa primavera, ma è chiaro che Pafundi è un talento vero, in grado di incantare già tutti, nonostante la giovane età.

Quando si tratta di giovani talenti De Laurentiis e Giuntoli sono sempre pronti a drizzare le orecchie, perché hanno capito che puntare sulle nuove generazioni può dare grande soddisfazione, nel presente e nel futuro. A livello tecnico e finanziario.

Napoli su Pafundi: chi è il giovane talento

I genitori dell’attaccante sono di origini napoletane, ma è friulano di nascita nato a Monfalcone, il 14 marzo 2006. Pafundi gioca stabilmente in Primavera ed è stato il pilastro della sua squadra che ha vinto l’ultima Primavera 2 con una grande rimonta su Parma e Brescia. Sei gol e sette assist per Pafundi nell’ultimo campionato giocato con l’Udinese Primavera ma è stato preso in seria considerazione anche dalla Prima Squadra.

Nato con il mito di Maradona, Pafundi è un giocatore che il Napoli vuole, con Aurelio De Laurentiis pronto a parlarne con Pozzo. Presidente difficile da convincere. Ma tra i due c’è un ottimo rapporto e questo può sicuramente agevolare l’affare. Giuntoli sa che può puntare sulla voglia di Napoli del giocatore, ma ovviamente c’è da convincere l’Udinese, società a cui è stato chiesto anche Samardzic, altro gioiello della carissima bottega bianconera.

Strappare Pafundi all’Udinese (contratto fino al 2025) in questa stagione sembra impossibile, ma sicuramente i rapporti saranno tenuti vivi da Aurelio De Laurentiis, pronto ad intervenire se la società friulana darà segnali positiv.