Napoli, i numeri record di Buongiorno: 11 duelli vinti su 11 con l’Inter

Il centrale azzurro si conferma leader della difesa di Conte con una prestazione da veterano

Un gigante a San Siro. La prestazione di Alessandro Buongiorno contro l’Inter entra di diritto nella storia: 100% dei duelli vinti, zero falli commessi e una serie di interventi che hanno ricordato i grandi del passato.

Il simbolo della serata perfetta del centrale del Napoli è l’intervento su Pavard. Il francese, lanciato da Dumfries, era già pronto al tiro quando il muro azzurro si è materializzato con un tackle chirurgico col sinistro, strappando applausi anche al pubblico di casa.

Le statistiche da record

I numeri raccontano una prestazione totale:

7 duelli vinti su 7 a terra

4 su 4 nei duelli aerei

6 possessi recuperati

3 contrasti vinti su 3

75 palloni giocati (record della partita)

Thuram, capocannoniere dell’Inter, è stato completamente annullato dal numero 5 azzurro.

L’investimento azzurro

Il Napoli ha investito 35 milioni più bonus per strapparlo al Torino, battendo Juventus e Inter. Un colpo voluto dal ds Manna prima ancora dell’arrivo di Conte, che ora si sta rivelando decisivo per le ambizioni scudetto degli azzurri.

A soli 25 anni, laurea in Economia Aziendale e magistrale in corso, Buongiorno ha già conquistato anche Spalletti in Nazionale. Le 11 partite consecutive da titolare confermano una crescita costante, dal Maradona a San Siro.

La notte milanese certifica la definitiva consacrazione del centrale azzurro: non più una promessa ma una certezza del calcio italiano. E il Napoli si gode il suo nuovo leader.