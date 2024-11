Conte a rischio deferimento: “Cattiveria contro il Napoli”

Il tecnico del Napoli non ha digerito il rigore dell’ultima gara, ora rischia grosso

Bufera in arrivo in casa Napoli. Antonio Conte rischia seriamente il deferimento nelle prossime ore. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, la Procura Federale non ha gradito le durissime dichiarazioni del tecnico azzurro.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la definizione del rigore come “una cattiveria”. Ma è stata la pubblicazione degli audio VAR a far letteralmente infuriare il tecnico salentino.

Non si tratta di uno sfogo isolato. Conte ha rotto il silenzio dopo aver percepito per mesi un clima ostile nei confronti del Napoli. “Da inizio stagione ci sono cose che non mi vanno giù”, aveva tuonato l’allenatore prima di sferrare l’attacco definitivo alla classe arbitrale.

La sensazione, secondo il quotidiano napoletano, è che il tecnico abbia deciso di alzare i toni solo quando ha ritenuto impossibile continuare a tacere. Una scelta che potrebbe costargli cara, con la Procura pronta ad intervenire.

La società azzurra attende sviluppi, mentre in città monta la protesta dei tifosi che si schierano compatti al fianco del proprio allenatore. La battaglia per lo scudetto si gioca anche fuori dal campo.