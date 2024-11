“Var, servono messaggi chiari”: Spalletti interviene sul caso Inter-Napoli

L’ex tecnico azzurro, oggi ct della Nazionale, commenta le polemiche arbitrali del big match di San Siro

Luciano Spalletti rompe il silenzio sul caso Var di Inter-Napoli. Il ct della Nazionale, con il garbo istituzionale che contraddistingue il suo nuovo ruolo, interviene sulla discussa decisione arbitrale nel big match di San Siro.

Al centro del dibattito il “fallo leggero” – così definito dal responsabile tecnico dell’Aia, Damato – di Anguissa su Dumfries. Un episodio che avrebbe potuto stravolgere l’esito della sfida scudetto, permettendo all’Inter di sorpassare il Napoli in classifica.

“Occorre prestare attenzione ai messaggi che si mandano“, l’avvertimento di Spalletti, che dal suo nuovo ruolo federale affidatogli da Gravina nell’agosto 2023 osserva con attenzione le dinamiche del campionato.

Non è la prima volta che l’ex tecnico azzurro interviene su temi delicati. Nelle scorse settimane aveva già fatto discutere il suo commento sui rapporti tra gli ultras dell’Inter e Inzaghi, dopo gli arresti di Milano.

Le sue dichiarazioni, in particolare sulla mancanza di “chiamate” dalla curva durante la sua carriera, non erano state gradite in casa nerazzurra.

Ora i riflettori sono puntati sulla reazione di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, anche lui ex ct azzurro, aveva già espresso perplessità non tanto sul “rigorino” quanto sulla comunicazione tra arbitro e Var durante la partita.

La società partenopea mantiene la linea del silenzio, dopo aver lasciato che domenica sera fosse proprio Conte a esprimere le perplessità del club. Una questione che va oltre il singolo episodio e investe il protocollo Var, tema su cui Gravina, Spalletti e i vertici dell’Aia dovranno necessariamente intervenire.