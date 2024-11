Bufera Var, gli arbitri contro Conte: “Polemiche eccessive”

Le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo Inter-Napoli non sono state gradite ai vertici arbitrali

Il post partita di Inter-Napoli continua a far discutere. Le parole di Antonio Conte sul VAR hanno scatenato la reazione dei vertici arbitrali, come riporta oggi il Corriere della Sera.

Il designatore Gianluca Rocchi sta portando avanti da tempo una battaglia contro i cosiddetti “rigorini”, ammettendo pubblicamente eventuali errori arbitrali senza nascondersi. Proprio per questo, secondo quanto filtra dai palazzi arbitrali, le dichiarazioni del tecnico azzurro sono state accolte con forte disappunto.

La posizione dell’AIA è netta: se si solleva un polverone mediatico per un episodio borderline, che “poteva starci”, quale sarebbe la reazione in caso di un errore conclamato? Una riflessione che sottolinea la preoccupazione per il clima che si sta creando attorno alle decisioni arbitrali.

La questione rischia di inasprire i rapporti tra il Napoli e il mondo arbitrale in un momento cruciale della stagione. La redazione di napolipiu.com continuerà a monitorare gli sviluppi di questa vicenda che potrebbe avere ripercussioni nelle prossime giornate di campionato.