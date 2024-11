Maradona si emoziona raccondando cosa succedeva a Napoli quando non segnava | VIDEO

Un ricordo di Diego che svela il legame unico tra il Pibe de Oro e il popolo napoletano

C’è un aneddoto che più di altri racconta il legame speciale tra Diego Armando Maradona e il San Paolo. Una storia che svela l’essenza dell’amore tra il Pibe de Oro e il popolo napoletano.

“Quando non riuscivo a segnare, il San Paolo applaudiva ancora più forte”, raccontava Maradona. Un gesto d’amore che il campione argentino non ha mai dimenticato, simbolo di un affetto che andava ben oltre il risultato sportivo.

L’amore incondizionato

I tifosi del Napoli non adoravano Diego solo per i suoi gol o le sue giocate. Lo amavano perché in lui vedevano il riscatto di un’intera città, il simbolo di un Sud che poteva finalmente alzare la testa. Anche nelle giornate meno brillanti, il pubblico partenopeo non smetteva mai di sostenerlo.

Un legame eterno

Quel rapporto speciale tra Maradona e il San Paolo – oggi a lui intitolato – rappresenta ancora oggi l’esempio più alto dell’amore tra un calciatore e la sua gente. Un amore che andava oltre il calcio, oltre i gol, oltre le vittorie.

