Spogliatoio Napoli, il retroscena: così gli azzurri preparano il colpo a San Siro

Gli azzurri si preparano alla sfida: dalla visione collettiva della Champions alla carica dei 50mila

Il Napoli volta pagina dopo l’Atalanta e lo fa nel modo più concreto possibile. Come rivela La Repubblica, la squadra di Antonio Conte si è riunita per studiare l’Inter durante il match di Champions League contro l’Arsenal. Un segnale forte di compattezza verso la sfida di San Siro.

Lo 0-3 subìto contro l’Atalanta ha un sapore diverso da quello di Verona. I 50mila del Maradona l’hanno capito, sostenendo la squadra con applausi che Di Lorenzo e compagni hanno apprezzato particolarmente: “Un passo falso non cancella il nostro cammino”, le parole del capitano alla radio ufficiale.

La preparazione minuziosa

A Castel Volturno la mobilitazione è totale. Dal campo alla sala video, Conte non lascia nulla al caso. La preparazione proseguirà senza sosta fino alla rifinitura di sabato mattina, quando la squadra partirà per il ritiro in Lombardia. Un lavoro meticoloso che non è stato minimamente intaccato dalle vicende extra-campo che hanno coinvolto il club.

La carica di Conte

Il tecnico salentino sa bene l’importanza della sfida. Per lui sarà un ritorno da avversario a San Siro, sulla panchina di una squadra che sta dimostrando di poter lottare per grandi obiettivi. La sua esperienza in questo tipo di partite potrebbe rivelarsi fondamentale per guidare il gruppo verso un risultato positivo.

Domenica sera (20:45) il Napoli scenderà in campo con un duplice intento: difendere il primato e dimostrare che la sconfitta con l’Atalanta è solo un incidente di percorso. La “Scala del calcio” attende gli azzurri per una sfida che potrebbe segnare la stagione.