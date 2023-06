Bucchioni: “Il Napoli ha la pancia piena. Qualcosa si sta smontando”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Marte, si è soffermato sulla situazione attuale del Napoli e su alcune cessioni.

Il Napoli si sta ‘rilassando’ e ‘smontando’? E’ questa la sensazione che ha avuto il noto giornalista Enzo Bucchioni dopo aver assistito ad una stagione che rimarrà nella memoria collettiva. Lo scudetto conquistato con prestazioni eccellenti in ogni reparto, battendo record sia in attacco che in difesa, assicurandosi il titolo con cinque giornate d’anticipo, la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, un traguardo mai raggiunto prima nella sua storia, premi per Spalletti, Giuntoli, Osimhen, Kvaratskhelia e Kim: una stagione costellata di traguardi che hanno contribuito anche alla ripresa sul piano economico-finanziario dopo le difficoltà generate dal Covid-19, comuni a tutte le società.

Eppure, secondo Enzo Bucchioni, sarà difficile ripetere l’impresa dello Scudetto. Il motivo? Già a partire dalla panchina con l’addio di Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia, ma anche la cessione di Kim al Bayern Monaco, tutti elementi che non convincono Bucchioni. Queste alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Ci si domanda se il Napoli abbia la pancia piena: un momento di rilassatezza è da mettere in conto, dopo uno Scudetto vinto. Il Napoli è una squadra straordinaria, ma qualcosa si sta smontando. Se togli le rotelline, e penso a Spalletti e Kim, il meccanismo funziona lo stesso? Sinceramente, non lo so…“.