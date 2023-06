Kim Min Jae al Bayern Monaco: spunta la data

Il difensore del Napoli, Kim Min Jae, attualmente in servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, è atteso in Germania il 6 luglio. Questa data potrebbe sancire il suo trasferimento al Bayern Monaco.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dalla Corea del Sud, una foto ha fatto il giro del web alimentando ulteriormente le speculazioni sul futuro del difensore del Napoli, Kim Min Jae. La foto, pubblicata sul sito ufficiale dell’Esercito della Corea del Sud, ritrae Kim durante il suo servizio militare obbligatorio, e ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan di calcio in tutto il mondo.

Il talento sudcoreano ha iniziato il suo addestramento militare il 15 giugno, una responsabilità che tutti i cittadini maschi del Paese devono adempiere. Ma oltre a impegnarsi nel servizio militare, Kim Min Jae deve anche prendere una decisione importante sul suo futuro nel calcio.

Il Bayern Monaco sembra essere la scelta più probabile per il difensore, con il club tedesco che è pronto a pagare la clausola contrattuale per portare Kim in Baviera. Ma quando avverrà tutto ciò? Secondo quanto rivela il quotidiano il Mattino, il servizio militare di Kim Min Jae si concluderà il 6 luglio, e da quella data, il giocatore potrebbe volare in Germania per discutere gli ultimi dettagli del suo possibile trasferimento.

La clausola contrattuale di Kim con il Napoli può essere attivata nelle prime due settimane di luglio, allineandosi perfettamente con il suo ritorno dal servizio militare. Questo potrebbe permettere un rapido e fluido passaggio dal Napoli al Bayern Monaco, qualora sia questa la decisione finale del giocatore.

Tuttavia, nonostante le crescenti speculazioni, il futuro di Kim Min Jae rimane incerto. Ciò che è certo è che il 6 luglio potrebbe essere una data fondamentale per il calciatore, il Napoli e il Bayern Monaco. Resta solo da attendere e vedere come si svolgeranno gli eventi, mentre i fan in tutto il mondo rimangono in attesa di notizie.