La benedizione di Bruscolotti: “Kim è il nuovo Pal ‘e fierr. Mi assomiglia”

Bruscolotti benedice Kim etichettandolo come nuovo Pal ‘e fierr e dicendo che assomiglia all’ex capitano del Napoli

La benedizione di Beppe Bruscolotti conferma i netti miglioramenti di Kim. L’ex calciatore e capitano del Napoli lo ha etichettato come nuovo Pal ‘e fierr , il soprannome storico del calciatore napoletano. Il difensore sudcoreano mostra una personalità invidiabile e non sta facendo rimpiangere Koulibaly che si è trasferito al Chelsea in estate. Nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss, Bruscolotti confida: “Se Kim può essere considerato il nuovo palo ‘e fierro? Assolutamente sì, ritengo che mi assomigli per determinate caratteristiche”.

Sempre su Kim: “Il sudcoreano è simile ai calciatori del passato. Forte nella marcatura, sa spazzare il pallone quando ce n’è la necessità. Le sue prestazioni inoltre sono state fino a questo momento molto positive, sta facendo benissimo”.

Bruscolotti ritiene che Osimhen partirà dalla panchina contro la Cremonese

Infine sull’attacco: “Chi finirà in panchina ora che Osimhen sarà nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti? Osimhen. Come sono stati altri a guardare, toccherà anche al nigeriano. Al momento ci sono altri calciatori che meritano di giocare, ma Osimhen sarà schierato titolare quando lo meriterà”.