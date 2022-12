Bruscolotti: “De Laurentiis dice la verità sul calcio malato. È scoppiato il bombone”

Giuseppe Bruscolotti ritiene che De Laurentiis dice la verità sul calcio malato e che è scoppiato il bombone

L’ex difensore e bandiera storica del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, è d’accordo con Aurelio De Laurentiis sul calcio malato. Nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, il noto opinionista partenopeo si sofferma sulle ultime vicende giudiziarie che hanno toccato, tra le altre, la Juventus: “Non è una novità che sia scoppiato il ‘bombone’. Non dimentichiamo cosa è accaduto nel 2006 (chiaro il riferimento a Calciopoli, ndr). Quando il presidente Aurelio De Laurentiis parla di ‘calcio malato’ racconta una verità assoluta. Spero che si faccia un po’ di pulizia nel mondo del calcio”.

Bruscolotti è d’accordo con De Laurentiis sul calcio malato

“La gente è stanca, pensa che sia tutto marcio, ma non è così. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e accerti eventuali responsabilità. Questa è l’unica via per dare una certa credibilità a tutto il movimento”, ha aggiunto Giuseppe Bruscolotti nel corso del suo intervento in radio.

De Laurentiis aveva parlato così margine della presentazione del ‘Codice di giustizia sportiva FIGC’: “Può esserci una nuova Calciopoli? Non sta a me, ripeto, stabilirlo. Se ho timore che riaccadano cose del passato? Ho già detto che il calcio è malato dall’alto”.