Mario Rui, l’agente: “Ha tratto beneficio dall’arrivo di Olivera. Nel Napoli c’è un robot”

Mario Rui ha tratto beneficio dall’arrivo di Mathias Olivera secondo il suo agente: per lui nel Napoli c’è un robot

Mario Rui vive una competizione importante con Mathias Olivera. Entrambi vengono utilizzati sulla corsia di sinistra da Luciano Spalletti a seconda delle partite. Ciò sta permettendo ad entrambi di rifiatare in una stagione lunga, con tanto di Mondiale di mezzo che ha visto all’opera il terzino uruguagio fino a qualche giorno fa. Il procuratore dell’ex Roma Mario Giuffredi si è espresso sul assistito nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “Ci sono giocatori dal carattere debole che soffrono la competizione, ma Mario Rui ha tratto solo beneficio dall’arrivo di Mathias Olivera”.

Per Mario Giuffredi il suo assistito Mario Rui si è impegnato ancor di più con l’arrivo di Olivera

Mario Giuffredi ha poi proseguito: “Il terzino portoghese ha reagito all’arrivo del nazionale dell’Uruguay impegnandosi ancora di più per migliorare ulteriormente. Poi ci sono in media 55 partite a stagione e non si può giocare sempre per farlo al massimo livello. Poi c’è Di Lorenzo che è un robot e quindi fa il doppio del lavoro. Io credo che per mantenere un alto livello bisogna giocare 30-35 partite per questo bisogna avere due alternative di alto livello”.