Brescianini, la verità sul mancato trasferimento al Napoli: “L’Atalanta è la scelta che volevo”

Il giovane centrocampista Brescianini parla del suo turbolento mercato estivo e del motivo per cui ha preferito la squadra bergamasca.

Marco Brescianini ha finalmente chiarito i dettagli dietro il suo trasferimento all’Atalanta, che ha sorpreso molti dopo che sembrava certo il suo passaggio al Napoli. Il centrocampista, ex stella del Frosinone, ha recentemente avuto un esordio promettente con il club nerazzurro, guadagnandosi anche una convocazione in Nazionale da parte del Commissario Tecnico Luciano Spalletti.

Durante una conferenza stampa a Coverciano, Brescianini ha condiviso i retroscena della sua movimentata estate di calciomercato. “È stata un’estate un po’ turbolenta,” ha dichiarato il giovane talento. “Tuttavia, l’Atalanta è sempre stata la mia scelta ideale. Sono davvero felice di aver fatto questa scelta. Anche se sono successe molte cose, sono arrivato al risultato che desideravo.”

Il trasferimento al Napoli sembrava certo fino a pochi giorni fa. Il giocatore era già stato a Roma per le visite mediche presso la clinica Villa Stuart, ma un disguido nella valutazione ha cambiato il corso degli eventi. All’improvviso, Brescianini ha appreso che il suo futuro non sarebbe stato in Campania, ma in Lombardia con l’Atalanta.

“Brescianini è un grande talento e la decisione di ingaggiarlo è stata condivisa con entusiasmo da tutto il nostro staff,” ha commentato un rappresentante dell’Atalanta. “Siamo felici che abbia scelto di unirsi a noi, e ora è il momento di dimostrare il suo valore.”

Il giocatore ha anche fatto riferimento a una conversazione con il difensore dell’Atalanta, Okoli, che l’anno scorso ha parlato molto bene del club. “Mi ha raccontato quanto si fosse trovato bene all’Atalanta. Questo mi ha convinto ulteriormente che fosse il posto giusto per me,” ha aggiunto Brescianini.

Concentrato ora sulla sua nuova avventura e sulla preparazione per le prossime partite con la Nazionale, Brescianini ha espresso la sua determinazione a ripagare la fiducia di Spalletti e dell’Atalanta. “Sono concentratissimo sulla Nazionale e sulle prossime due partite,” ha concluso.