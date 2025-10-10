Borghi: «Lang è un giocatore notevole, ma con Conte non è la persona giusta»
Il giornalista e telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio soffermandosi anche sul momento di Noa Lang, l’esterno olandese che finora ha trovato poco spazio nel Napoli di Antonio Conte.
Borghi ha elogiato le qualità tecniche del giocatore, pur evidenziando come il suo carattere possa rappresentare un limite nella gestione quotidiana da parte dell’allenatore:
«Lang? È un giocatore notevole. Caratterialmente è sempre stato un po’ discutibile e con Conte trovi la persona sbagliata, ma è un giocatore da attivare».
Il telecronista ha poi aggiunto che, pur non essendo una priorità tattica per Conte, l’olandese resta un elemento da valorizzare all’interno della rosa:
«Non sarà la sua prima richiesta, ma quando ce l’hai devi inserirla. Anche Elmas, pure da esterno nei finali, c’è da gestire il minutaggio di tutti sulle varie competizioni».
Con queste parole, Stefano Borghi ha evidenziato la necessità per il Napoli di trovare un equilibrio nella gestione delle rotazioni, considerando la profondità della rosa e l’importanza di mantenere alto il livello di competitività in tutte le competizionI.