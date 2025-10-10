Inter beffata: alla fine è arrivato il rinnovo del contratto | Marotta già pregustava il colpaccio a zero
Una clamorosa doccia fredda è arrivata in casa Inter. Marotta era pronto a portarlo in nerazzurro a zero: adesso è cambiato tutto.
Da diverso tempo oramai l’Inter aveva fiutato il grande affare, uno di quelli che Beppe Marotta ama chiudere in silenzio e annunciare a effetto. Il nome del giocatore era ormai sulla bocca di tutti, un obiettivo dichiarato e a portata di mano grazie alla scadenza del contratto. I contatti con l’entourage erano avviati, le sensazioni positive, l’ottimismo crescente.
Poi, la doccia fredda. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del rinnovo: il club di appartenenza ha convinto il giocatore a restare, presentando un’offerta economica e tecnica difficile da rifiutare. Una mossa a sorpresa, calibrata nei tempi e nei modi, che ha scompaginato i piani dell’Inter. A Milano si pensava di avere il terreno spianato, ma il ribaltone ha lasciato l’amaro in bocca a dirigenti e tifosi.
Marotta, da sempre maestro delle occasioni a costo zero, aveva già immaginato il colpo come un nuovo tassello di una strategia vincente per il prossimo anno. Il dirigente nerazzurro aveva portato avanti la trattativa con discrezione, puntando sulla volontà del giocatore di cambiare aria e sulla forza del progetto interista.
Il rinnovo è arrivato in modo quasi del tutto inaspettato. Si parla di un adeguamento sostanzioso dell’ingaggio e di un ruolo centrale nel progetto tecnico, leve decisive per ribaltare le intenzioni dell’atleta. Una mossa che, in un mercato sempre più competitivo, vale come una vittoria.
La delusione
Dalla Pinetina filtra delusione ma anche la consapevolezza di aver giocato bene le proprie carte. L’Inter resta vigile, pronta a riposizionarsi su altri obiettivi con la stessa freddezza che contraddistingue la dirigenza nerazzurra. Le occasioni a parametro zero non mancano, e Marotta ha dimostrato più volte di saperle cogliere quando meno te lo aspetti.
Vedremo se già a gennaio il dirigente proverà a piazzare un nuovo colpo. La formazione a disposizione di Chivu potrebbe essere rafforzata a partire dal mercato di riparazione.
Il comunicato
In particolare secondo un comunicato ufficiale del Bayern Monaco, i colloqui tra il club tedesco e Dayot Upamecano stanno procedendo in modo positivo. Il difensore francese, in scadenza di contratto la prossima estate, è considerato una pedina fondamentale nel progetto dei bavaresi, che vogliono evitare di perderlo a parametro zero. In caso di mancato rinnovo, il Real Madrid resterebbe il principale pretendente, seguito da club di Premier League come il Liverpool, pronti a inserirsi nella corsa.
Il Bayern ha già compiuto un passo importante verso l’intesa, trovando un accordo sullo stipendio base del giocatore, come si legge nel comunicato. L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la quota di iscrizione, elemento decisivo per la firma definitiva. L’accordo, ormai vicino, rappresenta una beffa anche per l’Inter, che sperava nel colpaccio a parametro zero.