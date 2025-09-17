Beukema: «Haaland, bella sfida»

Al Napoli tocca l’impresa più difficile: fermare Erling Haaland. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, domani all’Etihad toccherà a Sam Beukema e ad Alessandro Buongiorno il compito di arginare il centravanti più forte al mondo, reduce dalla doppietta che ha deciso il derby di Manchester.

Per Beukema sarà una prova affascinante e motivante, un banco di prova per sé e per il Napoli. L'olandese arriva con fiducia dopo il gol all'esordio in maglia azzurra contro la Fiorentina, una partita che ha mostrato un pressing feroce e un'identità chiara voluta da Conte: aggressività e compattezza, due chiavi indispensabili per affrontare il City di Guardiola.

Il centrale ex Bologna ha già trovato un'intesa solida con Buongiorno: «A Firenze abbiamo parlato tanto, l'intesa va bene», ha spiegato. I due giganti formeranno la diga difensiva su cui Conte punta per contenere Haaland. La priorità sarà massima concentrazione, con e senza palla, contro una squadra che sa trasformare ogni dettaglio in occasione da gol.

La Champions League rappresenta per Beukema un "nuovo campionato", forse il più bello d'Europa e del mondo. Motivazioni altissime, dunque, per un gruppo partito forte in Serie A con lo scudetto da difendere e la voglia di scrivere una pagina importante anche in campo europeo. All'Etihad servirà una prestazione perfetta, e tutto passerà dalla sfida più proibitiva: fermare Haaland.