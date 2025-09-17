17 Settembre 2025

Beukema: «Haaland, bella sfida»

Al Napoli tocca l’impresa più difficile: fermare Erling Haaland. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, domani all’Etihad toccherà a Sam Beukema e ad Alessandro Buongiorno il compito di arginare il centravanti più forte al mondo, reduce dalla doppietta che ha deciso il derby di Manchester.

Per Beukema sarà una prova affascinante e motivante, un banco di prova per sé e per il Napoli. L’olandese arriva con fiducia dopo il gol all’esordio in maglia azzurra contro la Fiorentina, una partita che – sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport – ha mostrato un pressing feroce e un’identità chiara voluta da Conte: aggressività e compattezza, due chiavi indispensabili per affrontare il City di Guardiola.

Il centrale ex Bologna ha già trovato un’intesa solida con Buongiorno: «A Firenze abbiamo parlato tanto, l’intesa va bene», ha spiegato. Concetto ripreso da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, che evidenzia come i due giganti formeranno la diga difensiva su cui Conte punta per contenere Haaland. La priorità sarà massima concentrazione, con e senza palla, contro una squadra che sa trasformare ogni dettaglio in occasione da gol.

La Champions League, come ricorda ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, rappresenta per Beukema un “nuovo campionato”, forse il più bello d’Europa e del mondo. Motivazioni altissime, dunque, per un gruppo partito forte in Serie A con lo scudetto da difendere e la voglia di scrivere una pagina importante anche in campo europeo. All’Etihad servirà una prestazione perfetta, e tutto passerà dalla sfida più proibitiva: fermare Haaland.

