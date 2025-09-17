Corriere dello Sport: “Smorfia Napoli. Conte-Pep 4-3”

Antonio Conte ritrova Pep Guardiola. Domani all’Etihad, nell’esordio del Napoli in Champions League, andrà in scena il primo confronto europeo tra i due allenatori, dopo i sette incroci avvenuti in Premier League. Come ricorda Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il bilancio parla chiaro: quattro vittorie per Conte, tre per Guardiola, nessun pareggio. L’ultimo successo del tecnico leccese risale al 5 febbraio 2023, con il Tottenham capace di piegare il Manchester City 1-0 grazie a un gol di Kane.

Il primo incrocio tra i due risale al 3 dicembre 2016, quando il Chelsea di Conte superò 3-1 il City. Il ritorno di quella stagione sorrise ancora al tecnico italiano (2-1), prima della doppia rivincita di Guardiola l’anno successivo, con due successi per 1-0. Negli ultimi tre confronti, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Conte ha avuto ancora la meglio due volte, lasciando a Guardiola un solo successo, il 4-2 del 19 gennaio 2023.

Il dato statistico è eloquente. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Conte è uno degli allenatori che hanno fatto più male al tecnico catalano: con il 57% di vittorie nei confronti diretti, è dietro soltanto a Luis Enrique (60%) e davanti ad altri big come Klopp (11 successi su 30 gare) e Mourinho (7 in 25). Un segnale della capacità dell’allenatore del Napoli di incidere nelle sfide di alto livello, modificando le proprie idee senza mai tradire la propria identità.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il match di domani non sarà soltanto un incrocio statistico: sul campo si misureranno filosofie diverse ma complementari, fatte di moduli, dettagli e scelte di uomini. Al fischio d’inizio conterà solo il presente: ventidue giocatori, un pallone e un nuovo capitolo da scrivere in un duello tra due degli allenatori più moderni e vincenti della scena internazionale.