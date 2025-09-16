Mourinho, altro che Inter: clamoroso ritorno in panchina | Ha già firmato un triennale
José Mourinho non ha ancora terminato la propria carriera da tecnico: vicino un clamoroso ritorno su una panchina.
Negli ultimi anni Mourinho è ritornato in Italia e ha vissuto diverse esperienze. Ha guidato la Roma dal 2021 al 2024, con una gestione fatta di alti e bassi. Alla prima stagione ha ottenuto risultati importanti, culminati con la vittoria della UEFA Europa Conference League. Le stagioni successive però hanno visto prestazioni altalenanti e qualche sconfitta inattesa, fino al gennaio 2024, quando la società decise di sollevarlo dall’incarico.
Dopo l’addio alla Roma, Mourinho è approdato al Fenerbahçe nell’estate del 2024, con l’obiettivo di riportare il club turco ai vertici della Süper Lig e in Europa. La sua esperienza in Turchia però si è conclusa amaramente: nonostante alcune vittorie importanti, la mancata qualificazione alla Champions League e le pressioni interne hanno accelerato la separazione nell’agosto del 2025.
Attualmente, Mourinho resta senza panchina, ma il suo nome continua a essere tra i più richiesti nel panorama europeo. Con una carriera costellata di successi in Portogallo, Italia, Spagna, Inghilterra e Turchia, ogni suo possibile ritorno genera clamore. E ora lo stesso portoghese sarebbe vicino a un clamoroso ritorno in panchina.
Sembra praticamente quasi tutto fatto, poi Mourinho potrà iniziare una nuova avventura. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, un qualcosa di inaspettato che, però, potrebbe riaccendere l’entusiasmo di una piazza intera.
Il progetto futuro
Si parla di un contratto triennale già siglato. Mourinho potrebbe stravolgere equilibri e strategie, e potrebbe provare nuovamente ad affermarsi. I tifosi restano in attesa, con il fiato sospeso: lo “Special One” potrebbe presto ritornare in una piazza che conosce benissimo proprio per aiutare la squadra.
Le prossime gare della compagine in questione saranno decisive: tutto è appeso a un filo, così come il tecnico attuale della squadra. Ma Mourinho è dietro l’angolo e soprattutto pronto a prendere le redini di un club che ha condotto in passato in maniera egregia.
La nuova avventura
Le voci su un possibile ritorno di José Mourinho al Manchester United continuano a circolare, soprattutto se dovesse concretizzarsi un esonero di Amorim. L’esperienza passata di Mourinho ai Red Devils, con la conquista dell’Europa League e della Coppa di Lega, lo rende un candidato naturale per un ritorno rapido e clamoroso.
Lo “Special One” rimane tra gli allenatori più richiesti e la sua disponibilità immediata potrebbe far gola al club inglese in cerca di stabilità e risultati immediati. La Premier League è un palcoscenico dove Mourinho ha già lasciato il segno, e un eventuale ritorno alimenterebbe curiosità e aspettative enormi anche se al momento resta un’ipotesi.