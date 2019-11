Berge al Napoli, il ds del Genk conferma: “Ne abbiamo parlato”

Berge al Napoli potrebbe essere più di una suggestione. Il ds del Genk conferma: “Ne abbiamo parlato”. Il calciatore è anche nei radar le Liverpool.

Proprio nelle ultime ore si fa sempre più insistente la notizia di calciomercato che vede il Napoli interessato a Sander Berge del Genk. Il centrocampista 21enne è rientrato nei radar dello scouting azzurro e l’affare potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

La conferma

“Che il Napoli sia interessato a Berge è una possibilità” così il ds del Genk, Dimitri De Conde conferma l’indiscrezione di calciomercato che da ieri circola in Italia. Berge al Napoli potrebbe essere più di una voce anche per ora “non ci sono offerte ufficiali” fa sapere il ds che aggiunge: “Ho letto in giro che gli azzurri lo hanno già bloccato, ma non è così. Ma la possibilità di un interessamento del Napoli c’è” conferma e sottolinea: “Anche il Liverpool sta visionando il ragazzo, Klopp si è complimentato con lui dopo la sfida di Champions League ad Anfield”. Un ulteriore conferma dell’interessamento concreto per Berge da parte del Napoli, la offre sempre De Conde che dice: “In Italia ci sono diversi club che seguono il centrocampista e il Napoli potrebbe essere uno di questi, ma per ora non ci sono offerte ufficiali, ma le cose potrebbero cambiare”.

Le altre trattative

Berge al Napoli non è l’unica soluzione che sta vagliando la società azzurra per gennaio. Una delle più calde sembra quella legata ad Ibrahimovic. Lo svedese ha più volte sottolineato di voler tornare in Italia e di preferire la piazza azzurra, anche se nelle ultime ore si parla di un interessamento anche di Milan e Bologna. L’ipotesi Napoli, però, è tutt’altro che da scartare anche perché gli azzurri ci stanno pensando ed a gennaio potrebbero aver bisogno di Ibracadabra per sostituire qualche giocatore di prima fascia come Mertens.