Cessione Napoli, la radio ufficiale smentisce ogni trattativa

La cessione del Napoli rilanciata dal Daily Mail sta creando tante aspettative, ma sulla vicenda Valter De Maggio è categorico: “Non c’è alcuna offerta”.

Dunque arriva dalla radio ufficiale del club azzurro una secca smentita sulla cessione del Napoli, secondo fonti interne della società non c’è mai stata una trattativa. Al momento la SSC Napoli non ha fatto trapelare nessun commento ufficiale.

Al-Thani – Napoli

Da ieri continua a diffondersi la voce di una possibile cessione del Napoli, alimentata da quanto scritto dal Daily Mail che parla anche di un’offerta di 560 milioni di euro proposti dallo sceicco Al-Thani. Una notizia che secondo Valter De Maggio direttore della Radio ufficiale del Napoli non ha alcun fondamento. “Mi sono documentato, voci interne al Napoli, quindi voci ufficiali, fanno sapere che non c’è assolutamente nulla di vera. Al-Thani non ha mai manifestato la volontà di acquistare il Napoli”. Dunque non ci sarebbe niente di vero sul possibile interessamento dello sceicco per il club azzurro.

Le voci non si placano

In ogni caso le voci su una possibile cessione del Napoli non si placano. Da più parti si getta acqua sul fuoco, ma le indiscrezioni non si fermano. A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’avvocato Angelo Pisani che dice: “Sono un tifoso del Napoli che fa l’avvocato. Non posso dire per motivi professionali se ci sono o meno trattative per il Napoli. Sono domande che possono essere rivolte a tanti altri giornalisti che parlano da tempo di offerte. Poi mi chiedo: è possibile che il calcio Napoli non interessi a nessuno?”. Secondo Pisani una “trattativa in passato è saltata perché non era dotato di uno stadio di proprietà. Il motivo principale perché interessa è l’economia turistica che si può sviluppare attorno. Da ciò che ho sentito, la valutazione di Aurelio De Laurentiis del club è di 850-900 milioni. E faccio un’altra domanda: se il Napoli non trovasse la qualificazione in Champions, sarebbe più conveniente vendere o rimetterci?”.