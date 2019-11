Al-Thani, vuole il Napoli. Pronti 560 ml. De Laurentiis tace

Al-Thani vuole il Napoli. Lo sceicco pronta a investire 560 milioni per il club azzurro, ma fin qui nessuna apertura di De Laurentiis, che valuta il club 800 milioni

Secondo il Daily Mail, Al-Thani, vuole il Napoli. Il tabloid inglese sostiene che nelle scorse settimane ci siano stati contatti tra lo sceicco e la dirigenza del Napoli.

La famiglia Al-Thani, che possiede anche il PSG, sarebbe in procinto di presentare un’offerta monstre al patron del Napoli.

Al-Thani metterebbe sul banco ben 560 milioni, per rilevare tutto il pacchetto di maggioranza della società azzurra in mano alla famiglia De Laurentiis.

Secondo l’edizione online del Daily Mail, Aurelio De Laurentiis, ora negli USA per alcuni impegni cinematografici, starebbe riflettendo sulla possibilità di cedere il Napoli allo sceicco Al-Thani.

La stessa famiglia Al-Thani che qualche mese fa si fece avanti per acquistare la Roma di Pallotta, segno che i magnati del Qatar vogliono investire nel calcio italiano.

Aurelio De Laurentiis ad ogni non ha lanciato nessun segnale di cessione. Il produttore valuta il club 800milioni di euro.

Sulla vicenda De Laurentiis si ha parlato anche l’avvocato Angelo Pisani.

Pisani crede che De Laurentiis abbia perso interesse per il Napoli. Il patron ora deve affrontare un’importante decisione: vendere e dedicarsi al Bari, ora in Serie C, come suo unico interesse nel calcio italiano, oppure restare alla guida della società azzurra:

“La sensazione è che Aurelio abbia perso il desiderio di investire a Napoli. De Laurentiis deve decidere se avere il Napoli o il Bari. Maradona ha scelto di essere il simbolo del Napoli, De Laurentiis avrebbe potuto diventarlo.

‘I fan del Napoli vogliono essere coccolati e amati, quindi ha due figli (club) e non un figlio unico. Napoli e Bari non possono rimanere nella stessa serie. Il presidente deve scegliere e farlo rapidamente”.

Quando De Laurentiis rientrerà in Italia sapremo se il Napoli passerà allo sceicco Al-Thani, oppure resterà nelle mani della famiglia De Laurentiis.

Intanto sui social i tifosi del Napoli sono in preda ad una vera e propria psicosi al-Thani. Moltissimi fan partenopei invitano De Laurentiis a cedere la società allo sceicco e dedicarsi al Bari.

In tanti ringraziano il patron che in 15 anni ha portato il Napoli dalla serie C alla Champions, ma sono ben cosci che per primeggiare nel calcio mondiale ci vuole una società non solo virtuosa ma anche molto importante dal punto di vista finanziario.