Bargiggia: “Il Napoli ha trovato il nuovo Maldini. Vi svelo un retroscena su De Laurentiis”

Paolo Bargiggia ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Atalanta e ha parlato dei movimenti del club azzurro.

Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset, ha commentato la vittoria del Napoli ai microfoni di 1 station Radio. L’opinionista calcistico si è soffermato anche sui movimenti del cclub azzurro rivelando anche un piccolo retroscena su Aurelio De Laurentiis:

BARGIGGIA SU ATALANTA NAPOLI

“Con l’Atalanta è stato veramente un capolavoro, una sorpresa. Avevo detto che dentro al Napoli era quasi stata fatta una tabella di girare nella versione ottimistica a meno cinque in questo turno. Vincere senza Osimhen, Di Lorenzo, Rrahmani… anche lo stesso Napoli non se lo aspettava. Spalletti ha indovinato la formazione, che era abbastanza forzata nelle scelte. Ha però indovinato il modulo ed è stato bravo a cambiarlo a partita in corso. Spalletti ha fatto anche i cambi nel tempo giusto, con Lozano ed Elmas.

Cosa si può dire? Che ha la certezza di entrare in Champions, e non è una cosa da poco. La conseguenza è che adesso ha un appeal ed una sicurezza economica maggiore. Ottima anche la scelta di De Laurentiis di ingaggiare Spalletti dopo due anni di inattività, che, come calcio, come gestione, vince il confronto con Gattuso.

Vi rivelo un piccolo retroscena su De Laurentiis , il patron sta dando una grande mano a Spalletti. Fa meno dichiarazioni e meno conferenze, e l’asset sta funzionando alla grande”.

Bargiggia ha poi aggiunto: “Zanoli si è rivelato un grande acquisto da parte di Giuntoli. Ti assicuro che a Napoli è paragonato al nuovo Maldini. Il Napoli vincendo a Bergamo, comunque, si è fatto un grosso favore”.

Il Napoli si fionderà su Olivera e Kvaratskhelia

“Sicuramente sono stati fatti ulteriori passi avanti. Verranno definiti bene gli obiettivi di mercato: Olivera e Kvastehlia. Nonostante la forte concorrenza di molti club, essa è stata superata.

Caso Osimhen? Il Napoli è stato bravo a gestire qualche notizia di stampa ed isolare questa cosa. Non c’è nessun caso”.