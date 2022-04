Atalanta-Napoli, un video fa impazzire i tifosi azzurri

Un video su Atalanta-Napoli fa impazzire i tifosi partenopei sui social.

Il Napoli batte l’Atalanta e si prende la testa della classifica. Almeno per qualche ora, in attesa che il Milan scenda in campo contro il Bologna. La squadra di Spalletti si è imposta per 3-1 al Gewiss Stadium e sale a quota 66 punti, condividendo il primo posto con i rossoneri ma con una gara in più. Nel finale Koulibaly è stato oggetto di cori razzisti.

Il Napoli ha battuto l’Atalanta in maniera cinica e spettacolare, Gerardo Marino, grande tifoso azzurro e bravissimo videomaker, ha pubblicato un video per celebrare la vittoria degli azzurri diventato immediatamente virale.

ATALANTA-NAPOLI: IL VIDEO SPETTACOLARE

Ecco il video con le spettacolari immagini di Atalanta-Napoli.

Moltissimi i commenti social dei tifosi azzurri:

“Spettacolare. Grande Gerardo e forza Napoli sempre”.

“Il Goal di Elmas è di una freddezza inaudita.Colpo da biliardo”.

“Spero di vederne altri 7 fino alla fine del campionato…poi si vedrà….”.

“L’attesa ne è valsa la pena!! Grazieeee Gemaaaaa perché prolunghi all’infinito queste emozioni”.

I tifosi azzurri hanno festeggiato anche al termine del match che ha visto gli azzurri vincere per 3-1, grande festa con i giocatori. Al termine del match esplode la festa al Gewiss Stadium di Bergamo, con i giocatori che festeggiano sotto la curva del settore ospiti, piena di tifosi napoletani. Gli ultras hanno continuato a sostenere il Napoli per tutta la gara, cantando e applaudendo i propri beniamini.

Una grande festa ai tre gol del Napoli, con la gioia che è esplosa a fine partita con un abbraccio virtuale ed i giocatori che hanno festeggiato sotto la curva.