Cerchione: “Osimhen caso montato ad hoc, vi svelo un retroscena”

Victor Osimhen è tornato in Italia e si allena regolarmente a Castle Volturno con il Napoli. Eppure solo qualche giorno fa Gazzetta aveva montato un caso su Osimhen. Il quotidiano sportivo aveva addirittura parlato di uno spogliatoio in contrato con Osimhen per il ritardo. Insomma un caso montato ad arte per destabilizzare l’ambiente in vista della sfida con l’Atalanta. Non ci si attendeva altro dal direttore di Gazzetta, che ha candidamente ammesso di favorire Juve, Milan e Inter per la sua linea editoriale. Sarà stato anche per questo il motivo per cui il presunto caso Osimhen è stato richiamato in prima pagina il giorno prima di Atalanta-Napoli. Una decisione che pure Spalletti ha contestato.

A Napoli non esiste nessun caso Osimhen e lo ribadisce che il giornalista Luca Cerchione che su twitter svela un retroscena: “Presunta telenovela Osimhen: mi giunge notizia certa che sia stata la società di De Laurentiis ad organizzare il viaggio del nigeriano. Pertanto il Napoli era consapevole e d’accordo col calciatore riguardo le tempistiche del rientro in città. Caso montato ad hoc, non c’è nulla di vero“.

A smentire nettamente Gazzetta ci aveva pensato direttamente anche un membro di quel gruppo, che il quotidiano raccontava come arrabbiato. Juan Jesus attraverso i social, ha fatto sapere a tutti che non c’è alcun problema con Osimhen. Quindi il direttore di Gazzetta può dormire sonni tranquilli.