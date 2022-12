Bagni: «Napoli superiore a tutti vincerà per distacco il campionato»

Salvatore Bagni avvisa le avversarie del Napoli per lo scudetto: “Gli azzurri vinceranno per distacco”.

Salvatore Bagni ai microfoni del Corriere dello Sport esalta il Napoli e pronostica la vittoria del campionato per distacco:

Alla ripresa vedremo lo stesso Napoli?

«Certo. E a parte le speranze di chi insegue, mi devono spiegare perché non dovrebbe essere così. La squadra di Spalletti ha giocato con grande continuità in Italia e in Europa, dando spettacolo e meritandosi tutte le vittorie che ha conquistato. Se dopo le prime quattro di gennaio, alla fine dell’andata, conserverà 8 punti di vantaggio per me sarà fatta. Anche perché le avversarie si concentreranno sul resto. Tra l’altro in tre giocatori stanno tornando dal Mondiale. L’unico a preoccupare è Kim e il suo polpaccio, ma non vedo altri ostacoli

Non ho difficoltà ad affermare che gli azzurri vinceranno lo scudetto e anche con più degli otto punti di vantaggio attuali».

Ci sarà bisogno di qualche rinforzo a gennaio?

«A mio modesto parere no. Bisogna preservare gli ottimi equilibri acquisiti. Per sostituire Lobotka c’è Demme, diverso come caratteristiche, ma va bene. E quanto giocherebbe l’alternativa di un robot come Di Lorenzo? E allora meglio non toccar nulla. Anche in porta»

E in Champions dove può arrivare il Napoli?

«Dipende dall’avversaria che troverà ai quarti di finale».

Dà già per scontato che l’Eintracht sarà eliminato?

«Sinceramente c’è differenza fra le due formazioni. Poi è chiaro che le partite devi giocarle e vincere. Ma i ragazzi di Spalletti non hanno paura e non soffrono le situazioni ambientali. Per questo dico che poi dipende da chi trovi nelle otto migliori. A mio modesto parere le squadre più forti del Napoli sono Manchester City e Psg. Con tutte le altre se la gioca. Il Bayern mi sembra meno forte, piuttosto vedrete in primavera il Liverpool, che non può sperare nella Premier e sarà concentrato sulla Champions».