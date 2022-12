Kim: “Con il Brasile gioco anche se infortunato”

Kim Min-jae è infortunato ed ha saltato la sfida con il Portagallo, ma il difensore del Napoli vuole giocare gli Ottavi di finale col Brasile.

Il difensore si era infortunato già durante la prima partita con l’Urugauay, ma nonostante non fosse in ottime condizioni è sceso comunque in campo contro il Ghana. Ieri invece durante la terza ed ultima partita del girone tra Corea del Sud e Portogallo non è stato schierato titolare per motivi precauzionali.

Sicuramente non una buona notizia per Luciano Spalletti, anche se il dottor Canonico in contatto con Kim aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche.

Kim: “Ho uno strappo muscolare ma gioco con il Brasile”

La Corea del Sud è riuscita a superare la fase a gironi, grande festa tra i giocatori ed i tifosi. Un risultato storico, dato che gli asiatici sono riusciti a passare come secondi in classifica battendo addirittura il Portogallo.

La prossima partita la Corea del Sud la giocherà con il Brasile e Kim Min-jae non vuole mancare. Il giocatore del Napoli in mixed zone al termine del match ha detto: “Guardare la partita dalla panchina per me non è stato assolutamente semplice. I miei compagni hanno giocato molto bene ed abbiamo raggiunto gli ottavi di finale“.

Kim spiega anche il motivo per cui non è sceso in campo: “Purtroppo mi sono infortunato e quindi ho deciso di fidarmi dei miei compagni e di lasciar giocare loro, invece di prendermi la responsabilità di scendere in campo nonostante non fossi al meglio delle condizioni fisiche. Ma devo dire che per me è stato più difficile restare in panchina che correre“.

Kim in vista della prossima sfida agli Ottavi di finale in Qatar dice: “Devo aspettare e vedere, prepararmi al meglio per questa gara. Io credo di poter giocare almeno una volta, anche se ho uno strappo muscolare. Voglio scendere in campo anche se il mio corpo è lacerato“.