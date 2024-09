Bagni: “Mi rivedo in McTominay. Diego a Napoli vivrà per sempre. “

Le parole dell’ex centrocampista del Napoli all’inaugurazione della statua di Maradona

Salvatore Bagni, storico centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di TeleClubItalia durante l’inaugurazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona a Casalnuovo. Bagni, legato profondamente alla figura del Pibe de Oro, ha condiviso emozionanti ricordi e ha fatto un curioso parallelo con uno dei nuovi acquisti del Napoli.

La storia di Maradona resterà eterna

Durante l’intervista, Bagni ha sottolineato l’importanza della figura di Maradona per la città di Napoli e per i suoi ex compagni di squadra. “La storia di Diego, soprattutto per Napoli, rimarrà da qui a tremila anni,” ha dichiarato Bagni, ricordando non solo il grande calciatore, ma soprattutto l’uomo: “Diego era una persona altruista, umile e generosa. Solo chi non l’ha conosciuto può giudicarlo male.” Bagni ha anche ricordato la determinazione con cui Maradona fin da subito parlava di scudetto: “Quando arrivò, disse che avremmo lottato per lo scudetto. Nessuno ci credeva, lottavamo per non retrocedere, ma lui aveva ragione.”

Bagni si rivede in McTominay

Bagni ha poi commentato la nuova rosa del Napoli, trovando in Scott McTominay delle somiglianze con il suo modo di giocare: “Sicuramente c’è un po’ di Bagni in McTominay. È fisico, tecnico, abituato a giocare ad alti livelli, ed è esattamente il tipo di giocatore che serviva a centrocampo.” Secondo Bagni, McTominay può essere una pedina fondamentale per il Napoli, con la sua capacità di inserirsi e la versatilità sia nel centrocampo a tre che dietro la punta.

Le altre osservazioni su Gilmour e Neres

Bagni ha poi parlato degli altri nuovi volti in casa Napoli, come Billy Gilmour e David Neres. “Gilmour può dare respiro a Lobotka e lo vedremo spesso in campo. Quanto a Neres, ha qualità straordinarie, ma in questo momento Politano ha il vantaggio di coprire meglio. Sono sicuro, però, che con Conte anche Neres imparerà presto la fase difensiva.”

