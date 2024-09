Gilmour, a Napoli ha un vicino speciale: il retroscena

Il nuovo centrocampista del Napoli ha scelto di vivere vicino a un ex capitano azzurro

NAPOLI – Billy Gilmour, il nuovo centrocampista del Napoli, ha trovato casa a due passi dal centro sportivo di Castel Volturno. Ma la vera curiosità è che ha un vicino di casa d’eccezione: Marek Hamsik, ex capitano azzurro. Gilmour ha infatti scelto di stabilirsi al Villaggio Coppola, la stessa zona dove per anni ha vissuto il leggendario Marekiaro, che ancora oggi torna spesso in quella villa durante le vacanze.

Un legame tra passato e presente del Napoli

Gilmour, che ha già iniziato a integrarsi nel mondo Napoli, ha deciso di vivere a poca distanza dalla sede degli allenamenti, come fece Hamsik nei suoi anni da leader in campo. La scelta di casa non è casuale: la vicinanza al centro sportivo e alla tranquillità della zona lo mettono in una posizione ideale per concentrarsi sul calcio e sulla nuova avventura partenopea. Chissà se il prossimo incontro tra i due avverrà proprio lì, tra le case che si affacciano sul mare.