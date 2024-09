Napoli-Monza, Conte scuote la squadra: il retroscena

Il tecnico non si fida e intensifica gli allenamenti a Castel Volturno

Antonio Conte sa bene che le partite apparentemente più semplici possono nascondere insidie, e per questo motivo ha deciso di non lasciare nulla al caso in vista della sfida contro il Monza. Il Napoli è reduce da una serie di risultati positivi, ma il tecnico leccese ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra: guai a sottovalutare l’avversario.

Retroscena: allenamenti più intensi a Castel Volturno

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte ha persino alzato il ritmo degli allenamenti in vista di Napoli-Monza. Alla vigilia della partita, il tecnico ha tenuto i suoi giocatori a lavoro più a lungo del solito, insistendo sull’importanza di rimanere concentrati e non farsi distrarre dai tanti complimenti ricevuti. “Non possiamo permetterci di dare per scontata questa gara”, è il messaggio che Conte ha voluto trasmettere ai suoi uomini.

Napoli chiamato a non abbassare la guardia

Conte sa bene che partite come quella contro il Monza, se prese con leggerezza, possono riservare brutte sorprese. La scelta di intensificare gli allenamenti alla vigilia è stata una mossa per tenere alta la concentrazione e mantenere il giusto atteggiamento. Per il Napoli, sarà fondamentale continuare a mantenere la stessa determinazione che ha caratterizzato gli ultimi impegni.