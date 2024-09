Il Chelsea ci prova per Osimhen, ma lui prende una decisione sorprendente

Victor Osimhen, dopo la mancata cessione estiva, ha scelto di trasferirsi in prestito al Galatasaray, nonostante gli interessamenti da parte di grandi club come PSG, Chelsea e Arsenal. Secondo quanto riportato dal giornalista nigeriano Buchi Laba su X, l’attaccante nigeriano ha respinto un tentativo del Chelsea per un pre-accordo valido per gennaio 2025.

Il Chelsea dovrà aspettare la prossima estate

Laba ha rivelato che il club londinese aveva avviato dei contatti per assicurarsi Osimhen nella finestra di mercato di gennaio, offrendosi di pagare al 100% lo stipendio richiesto dal giocatore. Tuttavia, la trattativa non è andata a buon fine. “Il Chelsea voleva un pre-accordo con Osimhen per gennaio, ma è stato respinto prima del suo arrivo al Galatasaray,” ha scritto Laba. “Resterà al Gala per tutta la stagione.”

La clausola rescissoria e il futuro di Osimhen

Osimhen, che è legato al Napoli, ha una clausola rescissoria fissata a circa 80 milioni di euro. Se il Chelsea vorrà tornare alla carica nella prossima finestra di mercato estiva, dovrà essere pronto a sborsare una cifra significativa. Nel frattempo, il nigeriano continuerà la sua avventura in Turchia con il Galatasaray, dove rimarrà fino al termine della stagione.

Le critiche dei tifosi del Chelsea

Buchi Laba ha inoltre sottolineato le critiche ricevute da Osimhen da parte dei tifosi del Chelsea. “La cosa triste di questa storia tra Victor Osimhen e il Chelsea sono i tifosi. Molti lo hanno insultato, ma lo stesso giocatore che stanno criticando è ancora ricercato dal loro club,” ha spiegato Laba. Nonostante le tensioni, il Chelsea potrebbe decidere di riprovare a riportare Osimhen in Premier League, anche se per ora l’operazione sembra fuori discussione.