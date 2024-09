Rivoluzione in vista per il calciomercato: chiusura anticipata dal 2025

Le trattative tra le leghe europee per fermare il mercato il 15 agosto

Le lamentele degli allenatori e delle società sul calciomercato estivo che si conclude a campionato già iniziato potrebbero finalmente portare a un cambiamento radicale. Secondo quanto riportato dal The Times, sono in corso intense trattative tra i principali campionati europei per chiudere la finestra estiva entro il 15 agosto, a partire dalla stagione 2025/2026.

Premier League e Liga guidano il cambiamento

Le due leghe maggiormente coinvolte nelle negoziazioni sono la Premier League e la Liga, con la Serie A pronta a unirsi grazie alle richieste della maggior parte degli allenatori. Anche la Bundesliga e la Ligue 1 sarebbero pronte a seguire questo cambiamento. La chiusura anticipata del mercato permetterebbe alle squadre di lavorare con organici completi già dall’inizio della stagione, evitando i rischi di squilibri e incertezze.

Dubbio su Arabia Saudita e Qatar

Resta invece un punto interrogativo per paesi come Arabia Saudita e Qatar, che secondo quanto filtrato dal The Times, non sarebbero intenzionati ad aderire a questa nuova normativa. Ciò potrebbe creare una disparità tra i campionati europei e quelli extraeuropei, che avrebbero più tempo per influenzare il mercato con offerte importanti.

Il caso del Napoli e le difficoltà incontrate da Conte

Il Napoli è una delle squadre che ha risentito maggiormente dell’attuale struttura del mercato. Antonio Conte, infatti, ha potuto lavorare con la rosa completa solo a sessione chiusa, complicando la preparazione per la stagione. Un problema condiviso da molti allenatori, che sperano in una riforma del sistema per evitare ulteriori difficoltà.