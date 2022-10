Auguri Diego Armando Maradona: ovunque tu sia, questo Napoli ti sarebbe piaciuto

Oggi è il compleanno di Diego Armando Maradona, avrebbe festeggiato 62 anni e questo Napoli gli sarebbe piaciuto tantissimo.

Il compleanno del dio del calcio va festeggiato e celebrato, sempre. Perché D10s è eterno e non morirà mai nel cuore di chi gli ha voluto bene, nel cuore di chi lo ha amato alla follia, come i tifosi del Napoli e non solo. Nel cuore di chi continua ad amarlo. Perché le generazioni vanni avanti e pure chi non lo ha visto giocare, continua ad essere pazzo di Diego Armando Maradona.

Non potrebbe essere altrimenti perché Diego non è stato solo un giocatore, sarebbe veramente riduttivo definirlo solo tale. È stato un grande uomo, basterebbe quelle partita nel fango per aiutare un bambino malato a testimoniarlo, ma di fatti concreti ce ne sono tanti altri.

È stato un capopopolo, perché ha guidato Napoli contro lo strapotere del Nord, in un momento in cui opporsi a quel potere sembrava impossibile. È stato colui che ha dato gioia a milioni di appassionati di calcio, e milioni di tifosi del Napoli sparsi in tutto il mondo.

Buon compleanno Maradona, il dio del Calcio

Ed allora buon compleanno Diego Armando Maradona, ovunque tu sia. E ci piace pensare che tu stia guardando questo fantastico Napoli, quella squadra che hai preso per mano ed accompagnato nei trionfi.

Siamo assolutamente certi che ti saresti emozionato ed avresti approvato, perché tu sei il il Calcio e la formazione di Spalletti ti rende sicuramente onore.

Rimpiangiamo il fatto di non sapere cosa avresti detto a Kvaratskhelia, magari entrando negli spogliatoi. Chissà cosa gli avresti consigliato, magari di fare un dribbling in un certo modo, di calciare in quella posizione o di fare quel passaggio. Ecco sarebbe stato bellissimo, ma non può essere e questo ci fa stare male. Ma non vogliamo lasciare far cedere il cuore alla malinconia, vogliamo essere felici, ed allora pensiamo alle tue giocate, alla tua simpatia, al tuo sorriso.

“Grazie Dio, per il calcio, per Maradona, per queste lacrime…” semicit. Hugo Morales – Il gol del Secolo.