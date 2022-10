Auguri Maradona, gli ex scudettati del Napoli a cena per Diego – LE FOTO

Cena in un ristorante di Posillipo per diversi ex scudettati del Napoli che festeggiano il compleanno di Diego Armando Maradona

Diversi ex scudettati del Napoli si sono ritrovati in un ristorante di Posillipo per festeggiare il compleanno di Diego Armando Maradona. Presenti alla cena Salvatore Bagni, Nando De Napoli, Antonio Carannante, Gigi Caffarelli, Pietro Puzone insieme a Stefano Ceci, ex manager di Maradona, lo storico massaggiatore Salvatore Carmando e l’ex atleta di pallanuoto Franco Porzio. Durante la serata tutti hanno ricordato i bellissimi momenti vissuti insieme all’ex Pibe de Oro, che oggi 30 ottobre 2022 avrebbe compiuto 62 anni, raccontando gli aneddoti che ognuno ha vissuto con una persona che è sempre stata disponibile con tutti.

Gli ex scudettati e Stefano Ceci hanno regalato a Edo De Laurentiis la scultura della pianta del piede sinistro di Maradona

Per Napoli è stata una giornata speciale. Nel pomeriggio, prima del fischio d’inizio di Napoli-Sassuolo, la statua di Maradona è tornata all’interno dello stadio che ora porta il suo nome ed è stata portata in trionfo per un giro campo applaudito da tutti coloro che erano gli spalti, visibilmente emozionati. Si tratta di una presenza che a quanto pare, porta bene, con due vittorie su due per 4-0 contro Lazio e Sassuolo. E c’è già infatti chi domanda: “Ma perché la statua non è fissa al Maradona?“.

Prima ancora del giro di campo della statua, gli ex scudettati presenti alla cena di stasera erano in campo ed hanno donato ad Edo De Laurentiis, figlio del presidente Aurelio, la scultura della pianta del piede sinistro di Maradona. Le copie sono limitate e pare che una testa verrà custodita dagli ex scudettati. Tutti legati a Diego, dal 5 luglio 1984 in eterno. Come scritto, del resto, sulla torta: “Sarai sempre con noi Diego“.