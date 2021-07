Assessore Borriello: “Stadio Maradona, il Napoli pensa solo ad un evento a pagamento. Non ci riusciranno”

Ciro Borriello assessore allo Sport del Comune di Napoli parla dell’inaugurazione dello stadio Maradona. E’ duro l’attacco che l’assessore fa al Napoli Calcio, al quale imputa di volere solo un evento a pagamento e niente altro.

Lo stadio non è della società, ma del Comune e quindi dei cittadini napoletani. Chi mi conosce sa che non avrei voluto organizzare questa manifestazione per motivi politici, se l’avessi fatto a scopi elettorali lo avrei fatto a settembre e non a luglio. Io volevo porre in essere un momento per la città con 500 bambini, come avrebbe voluto Maradona. I bambini si sarebbero accomodati sul terreno di gioco. L’evento a pagamento non si farà, l’evento dell’intitolazione dello stadio dovrà essere gratuito. Il Napoli, invece, vuole un evento a pagamento.