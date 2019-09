L’architetto del San Paolo: “domani consegneremo gli spogliatoi come da crono programma. vi racconto cosa ha fatto Edo…”

Filomena Smiraglia, architetto e direttrice dei lavori del San Paolo afferma che domani saranno consegnati gli spogliatoi al calcio Napoli. La Smiraglia stupita dall’atteggiamento di Edo De Laurentiis.









Filomena Smiraglia, architetto e direttrice dei lavori del San Paolo è intervenuta a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live

“Ho letto la smentita del Napoli circa i complimenti di Edoardo De Laurentiis ai lavori del San Paolo e non posso fare altro che sorridere. Non ero sola, ci sono altri testimoni tra cui gli operai che sono persone semplici e che si aspettavano ed hanno avuto una pacca sulla spalla per il lavoro svolto.

Domani consegnerò lo spogliatoio, parleranno i fatti e tutti saranno sereni e tranquilli come lo sono io adesso. Tutto questo polverone non lo capisco. Certo, è strano che Ancelotti polemizzi, ma certe domande non dovete farle a me”.









Filomena Smiraglia aggiunge: “Abbiamo fatto un crono programma coordinato col calcio Napoli, la consegna degli spogliatoi è per domani mattina e quel comunicato mi ha stupita perché con la società abbiamo sempre lavorato cordialmente“.