L’assessore allo sport Ciro Borriello risponde sul caso spogliatoi. Il Napoli avrebbe fatto girare immagini vecchie, mentre De Laurentiis non paga le tasse.







Non si calmano le polemiche per il comunicato stampa di Ancelotti in merito alle condizioni degli spogliatoi del San Paolo. In mattinata il commissario straordinario per l’universiade Basile, aveva espresso disappunto, oggi ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’assessore allo sport Ciro Borriello:

COMUNICATO DI ANCELOTTI NON VERITIERO

“Carlo Ancelotti si è detto indignato per gli spogliatoi del San Paolo che, a suo dire, non sarebbero ancora pronti? Se fossi il Napoli, mi preoccuperei di affrontare bene la Sampdoria e fare risultato alla prima al San Paolo.

Ecco, fossi in loro mi occuperei di questo; ma siccome la società pensa sempre a fare polemiche inutili, registriamo le parole di Ancelotti e ne siamo dispiaciuti.

L’allenatore ha fatto un comunicato guardando con occhi altri, quelli di Edoardo De Laurentiis, dal momento che il mister non è stato avvistato al San Paolo, a meno che non si sia trasformato e travestito dal vicepresidente del club azzurro, unico ad essersi presentato all’impianto.

Quelle di Ancelotti sono dichiarazioni forti e crude, a mio avviso l’allenatore potrebbe occuparsi anche di altro. Esprimere preoccupazione ci sta, ma con quei toni è sbagliato. Parlare di disprezzo è un messaggio errato“.

IL NAPOLI HA DIFFUSO VECCHIE IMMAGINI DEGLI SPOGLIATOI

Borriello aggiunge: “Abbiamo grande stima e rispetto del mister, le sue parole sembrano quasi messe in bocca da qualcuno, perché da parte sua non abbiamo mai sentito nulla del genere, né quando allenava la Juventus né al Bayern Monaco.

Il Napoli ha fatto girare immagini vecchie, addirittura senza operai, quando ieri sono rimasti in tanti a lavorare fino a mezzanotte.







VASCHE IDROMASSAGGIO A CARICO DEL NAPOLI

L’unica cosa non completa, nell’ambito di questi lavori di ammodernamento degli spogliatoi, sono le due vasche idromassaggio, che sono a carico della SSC Napoli. Al momento, sono coperte. Se poi vogliamo far passare l’ennesimo messaggio di disprezzo nei confronti della Regione, è davvero sbagliato.

Domani gli spogliatoi saranno a disposizione, è tutto in linea con i programmi. I rubinetti sono montati e oggi gli operai puliranno anche le odiose macchiette di pittura.

L’unico inconveniente sarà la puzza di pittura fresca? E’ un profumo di nuovo. E’ una polemica sgradevole, noi aspettiamo ancora Aurelio De Laurentiis, a braccia aperte, per firmare la convenzione. C’è sempre l’arretrato da pagare. Il 98% dei napoletani paga le tasse, nel 2% che non ottempera c’è la SSC Napoli.

Lo ripeto, domattina gli spogliatoi saranno aperti e stiamo valutando un invito alla stampa dopo questa brutta polemica. Le immagini diffuse dal Napoli sono di qualche settimana fa, è davvero sbagliato: non so dove vogliano arrivare. Sono davvero dispiaciuto, questa è un’offesa ai lavoratori impiegati, oltre una ventina”

