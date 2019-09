Ancelotti indignato per gli spogliatoi del San Paolo. La risposta del Comune

Carlo Ancelotti indignato per le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Il comune di Napoli risponde al tecnico dei partenopei.







Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha visitato gli spogliatoi del San Paolo. L‘allenatore dei partenopei ha affidato ad un comunicato stampa la propria indignazione per quanto visto. Il comune di Napoli ha prontamente risposto al tecnico azzurro rassicurandolo e garantendo che per sabato gli spogliatoi saranno pronti.

ANCELOTTI INDIGNATO PER GLI SPOGLIATOI DEL SAN PAOLO

“Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori si ultimassero, come era stato promesso.

In due mesi si può costruire una casa, non sono stati in grado di rifare gli spogliatoi! Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool? Sono indignato per la scorrettezza e l’inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori. Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi ?

Vedo un disprezzo e un non attaccamento alla squadra della città. Sono costernato”.

IL COMUNE DI NAPOLI RISPONDE A CARLO ANCELOTTI

La risposta da parte del Comune di Napoli non si è fatta attendere. Ed è arrivata tramite l’assessore allo sport Ciro Borriello:

“Premetto che l’impegno è della Regione, però ho fatto anche il sopralluogo e ho visto che, a parte qualche porta da registrare e qualche mensola da montare, il resto è tutto a posto. Sabato il Napoli si spoglierà regolarmente nel suo spogliatoio rifatto”.







Una polemica in più tra il Calcio Napoli e il comune alla vigilia di due partite molto importanti proprio al San Paolo. La squadra partenopea ospiterà la Sampdoria sabato per un match valido per il terzo turno di Serie A ed il martedì successivo farà il suo esordio in Champions League contro i campioni d’Europa del Liverpool.