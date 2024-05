Conte pronto a ricostriure il Napoli: con lui non si dorme più. Ecco cosa filtra

Antonio Conte rappresenta la svolta che il Napoli attende per ripartire. Il suo carisma e la mentalità vincente potrebbero rivoluzionare l’intero club.

NAPOLI – Antonio Conte non ha ancora firmato con il Napoli, ma la trattativa con De Laurentiis è in pieno svolgimento, e la città è già in fermento. L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi partenopei, che vedono in Conte la figura capace di rivoluzionare il club.

La Conte-mania invade Napoli

Mentre la trattativa per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli entra nel vivo, l’entusiasmo nella città partenopea è alle stelle. Il solo nome dell’ex CT della Nazionale è sufficiente ad alimentare la “Conte-mania”, con avvistamenti improbabili sui social e voci che già lo danno per approdato persino a Capri.

Il weekend di Conte in attesa del Napoli

La realtà è che Conte ha trascorso il weekend a Torino tra una partita a padel e numerose telefonate, con il suo cellulare che “bollirà” per le contrattazioni in corso con Aurelio De Laurentiis. Ma al di là dei dettagli, è già chiaro che la sua eventuale firma rappresenterebbe una vera e propria svolta epocale per il Napoli.

Carisma e mentalità vincente

Il carisma del top manager, unito al piglio del leader vincente in campo, farebbero di Conte una garanzia non solo per la panchina, ma anche per l’intera dimensione societaria. Il suo arrivo scatenerebbe un effetto a catena su squadra, mercato, sponsor e persino sugli avversari, quasi a voler cancellare con un colpo di spugna l’ultima deludente stagione.

De Laurentiis punta su Conte

Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis è consapevole del valore di un accordo del genere, al punto da aver provato a convincere Conte già in autunno con un ingaggio monstre pur di salvare la stagione. Ora, con il Napoli pronto a ripartire da zero, le condizioni sembrano ideali per l’ex tecnico dell’Inter.

Una rinascita attorno al leader Conte

La mentalità vincente di Conte, unita al suo palmares di successi, rappresenterebbe la certezza di una rinascita più che di una semplice rifondazione. Un progetto ambizioso da ricostruire attorno ad un leader carismatico che predilige le regole al caos e crede fermamente nel lavoro.

L’appeal di Conte sul mercato

E se l’assenza dalla Champions potrebbe essere un handicap sul mercato, l’appeal di un nome come quello di Conte potrebbe facilmente colmare il gap, attirando giocatori di primo livello. Alcuni big come Di Lorenzo o Kvaratskhelia, che sembravano con la valigia in mano, potrebbero ricredersi di fronte alla prospettiva di lavorare con il salentino.

Lo shock di cui il Napoli ha bisogno

Insomma, l’avvento di Conte al Napoli avrebbe i connotati di un vero e proprio elettroshock, capace di scuotere l’ambiente azzurro dalle fondamenta e riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Una svolta epocale che il presidente De Laurentiis sembra pronto ad abbracciare pur di riscattare il “grande rimpianto” dell’esonero di Ancelotti e rilanciare le ambizioni del suo Napoli.