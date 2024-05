Ultimissime SKY: Conte-Napoli trattativa ad oltranza. Frenata per Pioli

Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli sta trattando a oltranza con Antonio Conte per chiudere l’accordo come nuovo allenatore.

Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli sta facendo un vero e proprio pressing a oltranza per definire l’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore. Dopo la frenata per Stefano Pioli, con il quale non ci sarebbero stati contatti nelle ultime 48 ore, il club partenopeo ha virato con decisione sull’ex ct della Nazionale.

Trattativa Conte-Napoli le ultime di Sky

“Il Napoli e l’entourage dell’allenatore trattano a oltranza. I contatti proseguono e l’allenatore ex Juventus e Inter è entusiasta del progetto e della possibilità di ricostruire il club“, si legge sul sito dell’esperto di mercato.

“SSC Napoli, contatti a oltranza con Antonio Conte si lavora per trovare intesa definitiva. Nessun contatto con Pioli nelle ultime 48 ore.

Ci vorrà ancora qualche giorno per trovare l’intesa definitiva, ma il Napoli e l’entourage dell’allenatore trattano a oltranza. I contatti proseguono”.

Ci vorrà ancora qualche giorno per trovare l’intesa definitiva, ma le parti sono al lavoro per chiudere l’accordo. Il Napoli vuole affidare le redini del nuovo corso all’esperto tecnico salentino, reduce dall’esperienza al Tottenham.