Conte entusiasta del Napoli: vicino l’accordo con De Laurentiis. Gira una voce…

Antonio Conte sarebbe entusiasta di diventare il nuovo allenatore del Napoli e convinto dal progetto ambizioso. Trattativa in corso con De Laurentiis.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte sarebbe entusiasta di accettare la panchina del Napoli, convinto dal progetto ambizioso e dalle ambizioni del club partenopeo. L’allenatore salentino e il presidente De Laurentiis hanno voglia di lavorare insieme, nonostante debbano ancora trovare un punto d’incontro sul fronte contrattuale.

Conte convinto dal progetto Napoli

L’operazione, compreso lo staff tecnico, sarebbe sui 20 milioni di euro lordi a stagione per tre anni, ma non è esclusa anche la soluzione di un biennale con opzione per il terzo anno. La novità rispetto agli accordi passati, come quelli con Spalletti e Sarri, riguarda alcuni dettagli contrattuali ancora oggetto di trattativa tra le parti.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport: “L’idea gli piace moltissimo, accetterebbe con entusiasmo perché è convinto dal progetto e dalle ambizioni – la priorità assoluta per lui -, ma c’è ancora distanza sui termini del contratto, sull’ingaggio: considerando anche il suo staff, parliamo di un’operazione da 20 milioni lordi a stagione per tre anni o due più l’opzione sul terzo, senza clausole a favore del club (in stile Sarri e Spalletti, per intenderci). Conte ha un valore e i suoi parametri e li ha messi sul tavolo, esattamente come De Laurentiis: i due hanno voglia di lavorare insieme, si stimano e sono pure amici, ma devono trovare un punto d’incontro”.

Mania Conte a Napoli, ma lui è a Torino

Mentre la trattativa prosegue, l’entusiasmo dei tifosi napoletani per l’arrivo di Conte è già alle stelle. Tanto che, come racconta il Corriere dello Sport, sono già nate voci e avvistamenti improbabili dell’allenatore in città e persino a Capri. In realtà, Conte ha trascorso il weekend a Torino tra padel e telefonate, probabilmente proprio per definire il suo futuro con il Napoli.