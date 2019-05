Ancelotti: “Spero di restare quanto più a lungo possibile a Napoli”

Carlo Ancelotti parla del suo rapporto con Napoli e ammette, parlando del futuro, di voler restare per tanto tempo nella la città partenopea.







Carlo Ancelotti parla del suo rapporto con Napoli e con i napoletani. Il tecnico al centro di alcuni rumors, qualcuno ha messo anche in discussione il rapporto con De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di OttoChannel:

ANCELOTTI E IL RAPPORTO CON NAPOLI

“Ho un buon rapporto con Napoli, la sera quando esco vado in qualche ristorante o in pizzeria. Poi guardo molto la tv, documentari e film. Mi piace molto il clima, l’ambiente, la vista e la socializzazione della gente che è sempre molto disponibile e pronta ad aiutarti.

Questa città poi, potrebbe essere ancora più bella se si apportasse qualche accorgimento culturale. Ma questo è proprio un problema di tutta l’Italia. In Canada ad esempio c’è molto più rispetto civico.

Da buon emiliano, sono un tipo molto socievole e mi trovo a mio agio in questa città. La Pizza? E’ molto buona, quando mangi la pizza o la mozzarella a Napoli sai che non puoi mangiarla di meglio in altri posti.

Ho passato le vacanze a Capri e ad Ischia, posti stupendi. Cosa mi mancherà quando andrò via? Spero di restare quanto più a lungo possibile e non farmi mancare niente.”

Ancelotti ha aggiunto: “Il mio rapporto con Davide è Molto buono, lui è nel mio stesso ambiente ed è in continua evoluzione.

Cosa dico a Davide? Di studiare, aggiornarsi, e fare quello che fa con passione . L’importante è fare le cose con passione, come tanti di quelli che lavorano in questo ambiente, lo facciamo tutti per passione, siamo ben pagati ma non è il motivo trainante”.