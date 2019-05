Ancelotti e De Laurentiis in disaccordo sul mercato. Ecco lo scenario

Ancelotti e De Laurentiis sono in disaccordo sul mercato. Il rapporto tra i due non è in discussione. Il tecnico vuole vincere per continuare.







Il rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis non è in discussione ma sul mercato, i due massimi esponenti del calcio Napoli sono in disaccordo.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, Ancelotti e De Laurentiis avrebbero divergenze sul mercato. Sugli investimenti da fare per potenziare l’organico in sede di calciomercato, i due non si sono ritrovati.

D’accordo i giovani di talento da far crescere, ma per vincere occorrono giocatori che insieme alle qualità sappiano garantire anche l’esperienza necessaria per sopportare le tensioni dell’ambiente.

Di Lorenzo sarà il primo acquisto per la prossima stagione, ma Ancelotti ha chiesto al presidente:

Lozano (nazionale messicano),

(nazionale messicano), Trippier (nazionale inglese),

(nazionale inglese), De Paul e Almendra (nazionali argentini), profili non di primissimo piano ma, sicuramente, di un livello medio-alto.







Il rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis non è in discussione, ma per proseguire insieme e condividere il prolungamento del contratto sarà decisiva la prossima stagione. Se non si vince sarà difficile che l’esperienza napoletana di Ancelotti possa continuare.