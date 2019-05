Almendra, De Paul e Rodrigo: Ecco il Napoli sudamericano! Giuntoli al lavoro per regalare nuovi rinforzi a Carlo Ancelotti in vista della stagione 2019-2020

Almendra, De Paul e Rodrigo sono i tre nomi che circolano nelle ultime ore. Giuntoli gli dà la caccia perché potrebbe nascere un Napoli sudamericano. Possibile investimento da 50 milioni per i centrocampisti argentini di Boca e Udinese. In attacco tentativo per il brasiliano del Valencia.

Almendra, De Paul e Rodrigo: il tris azzurro

Napoli al lavoro per i rinforzi da consegnare ad Ancelotti. Pronti 50 milioni di euro per due argentini: Agustin Almendra del Boca Juniors e Rodrigo De Paul dell’Udinese. Per una squadra sudamericana poi occhi nuovamente puntati su Rodrigo del Valencia, brasiliano naturalizzato spagnolo: in questo caso affare più difficile come scrive La Gazzetta dello Sport.

Il diesse sta trattando per il calciatore del Boca Juniors e Rodrigo De Paul dell’Udinese, argentini, per il centrocampo. Due operazioni che richiedono un investimento di circa 50 milioni, mentre per l’attacco si farà un tentativo col Valencia per Rodrigo, brasiliano naturalizzato spagnolo. Insomma, il Napoli vuole continuare, come da tradizione, a dare un’impronta sudamericana al suo progetto tattico.

Il Napoli sudamericano

C’è tanto Sudamerica nel Napoli che verrà. Giovane e talentuoso, possibilmente: questo è il profilo del calciatore azzurro sul quale il diesse, Cristiano Giuntoli, è orientato a investire. Qualità e forza fisica: spesso sono le caratteristiche che emergono nei giocatori sudamericani, un giusto mix per soddisfare le esigenze tattiche di Carlo Ancelotti. Le trattative in corso confermano tutto questo.

Una tendenza che il passato spesso riporta alla mente. Tutti ricordano il Napoli di Luis Vinicio e Bruno Pesaola, e di Maradona. La storia recente, racconta dei gol di Edinson Cavani, delle giocate bizzarre di Ezequiel Lavezzi e del record di gol in campionato stabilito da Gonzalo Higuain. Il Sudamerica è a Napoli.