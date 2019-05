Napoli, Rodrigo prima offerta. Tra Ilicic e Lozano spunta Berardi

Napoli, Rodrigo bomber del Valencia è il profilo perfetto per Ancelotti. Gasperini non molla Ilic, Lozano costa molto. Spunta Berardi per il Napoli.







Il Napoli punta Rodrigo del Valencia. Il club azzurro vuole accontentare Carlo Ancelotti, rispettando però i parametri economici imposti dal presidente De Laurentiis. Oltre Rodrigo, sono tanti i nomi che ballano in casa Napoli, come ha spiegato il giornalista di sky sport Gianluca Di Marzio:

“Al Napoli piace a Rodrigo del Valencia, già sondato l’estate scorsa, ma la valutazione di oltre 70 milioni sembra essere al momento eccessiva.

Per Rodrigo Moreno, attaccante classe 1991, reduce da un grande finale di stagione (protagonista nella vittoria del Valencia in Copa del Rey contro il Barcellona, De Laurentiis ha presentato una prima offerta di 40 milioni, il Valencia ne chiede ben 70, il club azzurro potrebbe rilanciare massimo fino a 50 milioni.

Riportare Fabio Quagliarella a casa e regalargli un finale di carriera con la sua squadra del cuore; al momento però l’affare sembra dipendere molto dal futuro di Mertens“.

ILICIC, LOZANO E BERARDI

Di Marzio ha poi aggiunto: “Più complesso il discorso sui calciatori di talento da mettere a ridosso di Milik: la permanenza di Gasperini all’Atalanta sembra essere un forte ostacolo per l’acquisto di Ilicic, così come Lozano rimane un profilo gradito ma complicato. Più facile arrivare a Berardi, ideale per giocare col 4-3-3, su cui ci si può lavorare con facilità sfruttando il fatto che il Sassuolo sia interessato a diversi calciatori del Napoli: Chiriches, Ounas, Malcuit e Inglese su tutti“.









HYSAJ PIACE A TRE TOP CLUB

Per il Napoli non c’è solo l’idea Rodrigo, ma bisogna lavorare sugli esterni, dove il nome di di Lorenzo è quello più caldo. In lista di partenza Elseid Hysaj.

Sul terzino c’è l’interesse di tre grandi club: Inter, Juventus ed Atletico Madrid. De Laurentiis richiede circa 35-40 milioni per la cessione del terzino albanese.