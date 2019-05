Quagliarella: “Al Napoli verrei anche a piedi” Ferrero ha trovato il sostituto

Quagliarella al Napoli. Più di una suggestione il ritorno dell’ex attaccante azzurro. Ferrero ha già trovato il sostituto, Lammers del PSV.











De Laurentiis apre alla trattativa per il ritorno di Quagliarella al Napoli. il presidente della SSc Napoli, ha sorpreso tutti aprendo ad un ritorno del bomber in maglia azzurra: “Fabio, meriterebbe di chiudere la carriera in quella Napoli che lui, per quello che gli è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, e cioè gioiosamente. Comunque, l’ultima parola spetta ad Ancelotti. Io amo i tecnici che conoscono i calciatori e si prendono la responsabilità di suggestioni e suggerimenti“.

QUAGLIARELLA VUOLE NAPOLI

Quagliarella, scrive il Corriere del Mezzogiorno, ha confessato ai suoi amici napoletani più cari che non vede l’ora d’indossare di nuovo la maglia azzurra: “Al Napoli verrei anche a piedi“.

Fabio spera che stavolta i rumors si trasformino in movimenti concreti, a 36 anni è disposto ad accettare volentieri un impiego diverso rispetto a quanto avvenuto in questa stagione magica alla Sampdoria.

Qualche contatto c’è stato, Quagliarella ha un altro anno di contratto alla Sampdoria per un ingaggio di 1,2 milioni di euro, c’è stato anche qualche approccio tra i due club per comprendere la portata economica dell’affare.

FERRERO HA TROVATO IL SOSTITUTO DI QUAGLIARELLA

Quagliarella alla Sampdoria sta vendo la sua migliore stagione in assoluto, all’età di 36 anni. Al club blucerchiato è legato per un altro anno. Ferrero ha trovato il sostituto, Lammers del Psv, ma è altrettanto vero che al momento non ha dato segnali di voler liberare Quagliarella.

De Laurentiis ha aperto alla possibilità di un ritorno di Quagliarella a Napoli, ora tocca alla Samp.