Trippier, più Napoli che Atletico Madrid. Le ultime del mercato azzurro! Il calciatore del Tottenham pare preferisca la pista napoletana a quella spagnola.

Trippier, più Napoli che Atletico Madrid. Le ultime del mercato azzurro stando ad alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Ne ha parlato un noto giornalista inglese.

Trippier, più Napoli che Atletico Madrid

Il Napoli cambierà qualcosa sulle fasce di difesa, lo ha ribadito ancora una volta Aurelio De Laurentiis. Del resto Carlo Ancelotti non sembra troppo convinto di Hysaj e Mario Rui, per cui la necessità di cambiare nel reparto terzini sembra impossibilte da ignorare. Tra i vari nomi spicca quello di Kieran Trippier, terzino inglese in forza al Tottenham.

Ad aprire ad un suo possibile approdo in azzurro è stato un noto giornalista del quotidiano inglese The Indipendent, Jack Pitt-Brooke.

Il giornalista a Radio Crc ha affermato: “La mia fonte mi ha spiegato che non c’è un accordo finale, ma ci sono grosse possibilità che il Napoli prenda Trippier. Dopo la finale di Champions League si parlerà di assalto a Trippier, per lui è arrivato il momento di cambiare aria”.

Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra

Jack Pitt-Brooke, ha aggiunto: “Personalmente penso che il Napoli sia favorito anche sull’Atletico Madrid – ha fatto sapere il Pitt-Brooke – soprattutto nell’ideale di Trippier. Sarei sorpreso se alla fine andasse in Spagna piuttosto che in Italia”. Stando così le cose, con il gradimento totale del calciatore, al Napoli non resterebbe che trattare con il Tottenham per ragionare sul prezzo.

Il terzino dei londinesi sarebbe un rinforzo di qualità ed esperienza per Carlo Ancelotti, un uomo su cui puntare anche per le partite più importanti in ottica europea. Il suo nome circola intorno al calciomercato dei partenopei ormai da diverse settimane, e chissà che presto non possa concretizzarsi un’offerta da parte del club campano per chiudere definitivamente la pratica e portare all’allenatore un nuovo rinforzo, il primo della nuova estate che avanza.