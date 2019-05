Il Napoli su Elmas. Nel summit di mercato è stato fatto il suo nome

Il Napoli su Elmas. Il centrocampista del Fenerbache piace ad Ancelotti e alla dirigenza azzurra. Sul Macedone anche la Lazio.







I fari del Napoli su Elmas del Fenerbache. Il 19enne macedone di origini turche piace molto alla dirigenza azzurra. Mezzala molto fisica, Eljif Elmas è cresciuto nel Rabotnicki, società di Skopje con cui ha debuttato nella Serie A macedone ad appena 16 anni.

Sul possibile passaggio del centrocampista del Fenerbache al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky sport , l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio:

“Nel summit di mercato tra la dirigenza azzurra ed Ancelotti si è parlato di Eljif Elmas, centrocampista classe 1999 del Fenerbache. Il Napoli ritiene abbia le potenzialità di Fabian Ruiz“.







Di Marzio Aggiunge: “L’interesse del Napoli per Elmas è molto concreto. Il centrocampista in stagione ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni con il club turco segnando 3 gol.

Il macedone non piace solo al Napoli, il centrocampista è apprezzato da molti club europei come Borussia Dortmund e Tottenham, in Italia, lo voleva la Lazio“.