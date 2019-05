ADL e Ancelotti, summit di mercato a Castel Volturno: tutti i nomi. Il Napoli traccia la stategie per il futuro ma bisogna programmare le giuste mosse!

ADL e Ancelotti, summit di mercato a Castel Volturno in mattinata. Molti i nomi nella lista del Club azzurro ma ci sono anche gli intoccabili. È arrivato il momento di progettare il futuro! Il Napoli ha già iniziato da un po’ a seguire profili che interessano. Ora bisogna programmare le giuste mosse: ADL e Ancelotti si preparano. Così il Presidente raggiungerà Carlo Ancelotti per un vertice di mercato. Non sarebbe prevista la partecipazione degli avvocati che curano gli interessi di Ancelotti: questa è la dimostrazione che si tratta solo di un incontro preliminare e informale.

ADL e Ancelotti, summit di mercato

Questa mattina ci sarà un importante vertice di mercato a Castel Volturno tra le più alte cariche del Club azzurro. L’appuntamento è previsto tra qualche ora per Ancelotti DE Laurentiis e Giuntoli. Oggi il Napoli vivrà un appuntamento molto importante per il futuro dove si farà il punto per quanto riguarda la trattative in corso e le possibili cessioni. Tra poco però il mercato entrerà nel vivo, e il Napoli vuole farsi trovare pronto per completare il grosso del lavoro nei prossimi 45 giorni, quelli che ci separano dall’inizio del prossimo ritiro.

Finora le aree di intervento dichiaratamente ammesse sono le due corsie laterali in difesa, il centrocampo e anche l’attacco.

I nomi

Così, il Napoli traccia la stategie del prossimo mercato i cui nomi sono noti. Trippier, al quale l’Atletico Madrid ha offerto un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione; di Augustin Almendra sul quale si sono fiondate Monaco e Porto, ma il talento del Boca Juniors vuole il Napoli. L’attenzione è anche sulla vicenda Lozano la cui trattativa è in stand by già da qualche settimana, da quando cioè l’attaccante s’è infortunato al ginocchio destro e da quando il Psv Eindhoven ha alzato il prezzo del suo cartellino a 50 milioni di euro. E’ questo il motivo per cui Giuntoli sta trattando Ilicic e De Paul per rinforzare gli esterni.

Gli intoccabili

Il quotidiano il Mattino chiarisce gli intoccabili: “Di sicuro Koulibaly. Per Allan e Insigne, Carletto ha già detto la sua: ovvero se restano è meglio ma nessun dramma in caso di partenza”.